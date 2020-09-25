Завершены поиски пропавшего три дня назад в лесу амурчанина

В поисках участвовали спасатели, полицейские и местные жители. Фото: pexels.com

Житель поселка Уруша в Сковородинском районе пропал три дня назад. Мужчина ушел за ягодами в лес и не вернулся. К спасателям Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности обратились только 24 сентября.

- На поиски на вездеходе выдвинулись спасатели поселка Невер областного поисково-спасательного отряда, полицейские и местные жители, хорошо знавшие местность, - рассказали сотрудники ведомства.

Сегодня поиски уже завершены и повод, к счастью, хороший – мужчину нашли. Он находился в лесу три дня: в первый день ночевал под деревом и питался ягодой, во второй вышел к зимовью, где обнаружил несколько банок консервов. С пропавшим была собака, которая и согревала его в холодные и дождливые ночи.

- Забравшись на одну из сопок, житель Уруши смог дозвониться до спасателей и сообщить свое местоположение. Примерно в десять вечера вчерашнего дня (24 сентября – прим. ред.) потерявшегося обнаружили в тайге, в 30 километрах от населенного пункта, - поделились спасатели.

Мужчину доставили в Урушу, в медицинской помощи он не нуждается.