Из-за «ковида» на дистанционку ушли 19 классов Приамурья

В образовательных учреждениях с больными коронавирусом контактировали почти 300 человек. Фото: pexels.com

На прошедшей неделе в Амурской области коронавирусом заразились 213 человек, с начала пандемии – 4139 пациентов. Заболеваемость в три раза выросла в Свободном, также подъём отмечается Тынде, Белогорске, Константиновском, Серышевском и Тындинском районах. Выросло и число очагов заражения в амурских школах.

- За прошедшую неделю количество очагов в образовательных учреждениях увеличилось до 52, активных очагов – 19, контактных лиц в них – до 294, 19 классов обучаются дистанционно, - сообщают в пресс-службе правительстве региона.

Кроме того, на заседании оперативного штаба рассказали о проверках в школах Белогорска, Свободного, Зеи и Тынды. Специалисты Роспотребнадзора оценивали работу утренних фильтров, соблюдение ступенчатого захода детей в учреждения. Общее нарушение для всех школ – недостаток облучателей рециркуляторного типа. В некоторых школах отмечены факты недостоверных показаний дистанционной термометрии.

Кроме того, сотрудники амурского Роспотребнадзора оценили соблюдение масочного режима в автобусах, торговых центрах и магазинах области. Проверили четыре города – Благовещенск, Зею, Белогорск и Тында. И только в Белогорске не нашли массовых нарушений масочного режима. А ведь до 36% всех зарегистрированных случаев коронавируса происходят как раз в общественных местах и транспорте.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1053 пациента находятся на лечении в медицинских организациях, подведомственных минздраву Приамурья. Из них 660 – на стационарном лечении, 393 – на амбулаторном. При это 3673 пациента выписаны с выздоровлением.

У 67% пациентов (704 человека) отмечается состояние лёгкой степени тяжести, у 29% (304 человека) - средней степени тяжести, у 4% (45 человек) - тяжёлое. К аппарату ИВЛ подключены 5 амурчан с коронавирусом.

8 инфекционных госпиталей на 770 коек развернули в Приамурье. Свободны 14% коечного фонда.

С момента работы «горячей линии» принято 19030 обращений по вопросам COVID-19, в том числе 37 за последние сутки.