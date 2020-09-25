Театрам официально разрешили открыться в Благовещенске

Премьерный спектакль в Амурском областном театре драмы репетируют уже несколько месяцев. Фото: instagram.com/amurteatr_ru/

Амурские областные театры драмы и кукол вернутся к прежнему режиму работы. Такое решение приняли на заседании штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции под руководством первого зампреда правительства Приамурья Татьяны Половайкиной.

- Предложение министерства культуры и национальной политики области открыть читальные залы библиотек и архивов, а также областные театры драмы и кукол было поддержано участниками штаба. В числе театрально-зрелищных учреждений, которые вернутся к работе, и Общественно-культурный центр в Благовещенске. Одними из условий посещения читальных залов библиотек и архивов станет предварительная запись, - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Между тем, к открытию Амурского областного театра драмы амурчане были готовы уже давно. Октябрьский репертуар руководство огласило ещё в начале сентября, а после фестивалей «Золотая маска» и «Амурская осень», которые прошли в Благовещенске, несмотря на пандемию, мало кто сомневался – 137-й театральный сезон откроется в срок. Так и случилось.