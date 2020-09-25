Литераторов Благовещенска приглашают представить идеи книг известному критику

Чтобы Константин Мильчин выслушал вашу идею, нужно предварительно отправить заявку. Фото: пресс-служба книжного фестиваля «Берег»

В следующее воскресенье, 4 октября, на книжном фестивале «Берег» пройдет литературный питчинг с известным критиком, журналистом и шеф-редактором Storytel Константином Мильчиным. Оргкомитет фестиваля приглашает писателей презентовать идеи книг, чтобы получить профессиональные советы, как сделать так, чтобы их издали.

Литературный питчинг — это публичное представление книги, где всего за три минуты автору нужно презентовать идею произведения и убедить, что оно достойно публикации. Такой формат заимствован из кинематографа, когда сценаристы фильма представляют свои идеи инвестору.

- Зачем нужен питчинг? - говорит Константин Мильчин. - Во-первых, это весело. Во-вторых, писателю важно уметь хорошо и быстро презентовать свой текст. Представьте — вы оказались с нужным вам редактором крупного издательства в лифте. У вас есть тридцать секунд, чтобы убедить: он должен издать вашу книгу. Мы гуманнее и для начала предлагаем доказать гениальность книги за 3 минуты. Так писатель сможет рассказать критику про свой замысел и получить совет от человека, читающего по пять литературных произведений в неделю.

В синопсисе будущей книги на питчинге можно рассказывать о названии, сюжете, главных героях, месте и времени действия, жанре и авторских находках. Время публичного выступления — 3 минуты.

Победитель питчинга получит рекомендации и дополнительные баллы в конкурсе муниципальных грантов в сфере культуры и искусства города на издание своей книги.

Для участия в литературном питчинге нужно отправить заявку на почту pitching@bookfair.life с короткой информацией о себе — указать имя и фамилию, идею книги в двух предложениях и номер телефона для связи. А также прийти на книжный фестиваль «Берег» 4 октября в 18.00 в «Старый город» ТРЦ «Острова» (ул. Мухина, 114). Вход на литературный питчинг для зрителей в масках и перчатках свободный. Подробная программа книжного фестиваля «Берег» — на сайте amurkniga.com.

СПРАВКА КП

Фестиваль «Берег» проведут с соблюдением всех мер безопасности организаторы форума «Столичные издания XXI века» и фестивалей «День книги» и «Книжная осень» при поддержке управления культуры администрации Благовещенска и АООО «Социальная инициатива».

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.