Выбрать квартиру, заглянуть в новостройку, победить в розыгрыше: Почему нужно идти на «Ярмарку жилья»

Такое количество людей собрала ярмарка в марте прошлого года - успевайте за своей новой квартирой, пока все не разобрали! Фото: Виктория ТЕЛЕПНЕВА

В субботу, 26 сентября, благовещенцев ждет «Ярмарка жилья» - праздник для тех, кто ищет новое жилье или хочет отремонтировать старое. Организаторы приготовили для гостей экскурсии по новостройкам, беспроигрышную лотерею, возможность проконсультироваться у более 30 застройщиков и агентств недвижимости, а также у представителей банков и госструктур. И ведь это еще не все!

«Комсомолка» публикует полную программу «Ярмарки жилья»:

10:00 – Открытие

10:30 – 10:40 - Презентация жилого комплекса «Дом на бульваре» от застройщика «Жилкапинвест» (г. Владивосток)

10:40 – 10:50 - Презентация от компании «Этажи»

10:50 – 11:10 - «Школа ремонта». Мастер-класс от магазина напольных покрытий «Новый пол»

11:00 - 13:00 - Экскурсии по объектам недвижимости

11:20 - 11:30 - Презентация от агентства недвижимости «АмурНедвижимость»

11:30 – 11:40 - «Как защитить своё жильё». Презентация прозрачных защитных решёток компании Poly Protect

11:50 – 12:00 - Презентация цифровой платформы «Ростелеком Ключ» от компании «Ростелеком»

12:10 – 12:20 - Презентация жилого комплекса «Фрегат 2» от застройщика «Жилкапинвест» (г. Владивосток)

12:20 – 12:30 - Презентация от агентства недвижимости «Азбука жилья»

13:30 – 15:30 - Экскурсии по объектам недвижимости (повторный выезд)

16:00 – Закрытие

«Ярмарка жилья» пройдет в Общественно-культурном центре с соблюдением всех требований управления Роспотребнадзора по Амурской области – поэтому вход на мероприятие без маски запрещен. Позаботьтесь о своём и чужом здоровье и отнеситесь к этой просьбе с пониманием.

Еще больше подробностей ищите на официальном сайте «Ярмарки жилья» и на странице в социальных сетях @yarmarka_zhilya_blg. Партнер «Ярмарки жилья»: электротехнический центр «Светотехника» @svetotehnikablagoveshensk - все, что связано с электричеством!