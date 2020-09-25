Выбрать квартиру, заглянуть в новостройку, победить в розыгрыше: Почему нужно идти на «Ярмарку жилья»

Такое количество людей собрала ярмарка в марте прошлого года - успевайте за своей новой квартирой, пока все не разобрали!
Фото: Виктория ТЕЛЕПНЕВА
В субботу, 26 сентября, благовещенцев ждет «Ярмарка жилья» - праздник для тех, кто ищет новое жилье или хочет отремонтировать старое. Организаторы приготовили для гостей экскурсии по новостройкам, беспроигрышную лотерею, возможность проконсультироваться у более 30 застройщиков и агентств недвижимости, а также у представителей банков и госструктур. И ведь это еще не все!
«Комсомолка» публикует полную программу «Ярмарки жилья»:
10:00 – Открытие
10:30 – 10:40 - Презентация жилого комплекса «Дом на бульваре» от застройщика «Жилкапинвест» (г. Владивосток)
10:40 – 10:50 - Презентация от компании «Этажи»
10:50 – 11:10 - «Школа ремонта». Мастер-класс от магазина напольных покрытий «Новый пол»
11:00 - 13:00 - Экскурсии по объектам недвижимости
11:20 - 11:30 - Презентация от агентства недвижимости «АмурНедвижимость»
11:30 – 11:40 - «Как защитить своё жильё». Презентация прозрачных защитных решёток компании Poly Protect
11:50 – 12:00 - Презентация цифровой платформы «Ростелеком Ключ» от компании «Ростелеком»
12:10 – 12:20 - Презентация жилого комплекса «Фрегат 2» от застройщика «Жилкапинвест» (г. Владивосток)
12:20 – 12:30 - Презентация от агентства недвижимости «Азбука жилья»
13:30 – 15:30 - Экскурсии по объектам недвижимости (повторный выезд)
16:00 – Закрытие
«Ярмарка жилья» пройдет в Общественно-культурном центре с соблюдением всех требований управления Роспотребнадзора по Амурской области – поэтому вход на мероприятие без маски запрещен. Позаботьтесь о своём и чужом здоровье и отнеситесь к этой просьбе с пониманием.
Еще больше подробностей ищите на официальном сайте «Ярмарки жилья» и на странице в социальных сетях @yarmarka_zhilya_blg. Партнер «Ярмарки жилья»: электротехнический центр «Светотехника» @svetotehnikablagoveshensk - все, что связано с электричеством!