Василий Орлов: Высокоскоростной интернет и современное оборудование должны стать нормой для всех библиотек Приамурья

Так библиотека в Ивановке выглядит сейчас. Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Сельскую библиотеку села Ивановки реконструировали и преобразовали в современный культурный центр, благодаря нацпроекту «Культура». В субботу, 26 сентября, ее открыли для посетителей.

Как рассказали в правительстве Амурской области, библиотеку не просто отремонтировали. Ее адаптировали для маломобильных читателей. Также здесь установили оборудование для занятий робототехники и очки виртуальной реальности, 3D-оборудование и принтер этикеток, ввели систему электронных читательских билетов, провели быстрый интернет. Также Ивановская библиотеки получила 4056 книг на сумму свыше миллиона рублей.

- Это модернизированное культурное учреждение гарантированно станет центром притяжения, в первую очередь молодежи со всего района. Здесь теперь можно не только найти необходимую литературу, но и организовывать обучение, устраивать мастер-классы и многое другое. Ивановская библиотека стала третьей, модернизированной в рамках нацпроекта «Культура». На ее модернизацию потратили 10 миллионов рублей из федерального бюджета и около 3 миллионов рублей – из местного. На этом мы останавливаться не собираемся, высокоскоростной интернет и современное оборудование должны стать нормой для всех библиотек в Амурской области, - отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Первые две библиотеки модернизировали в Благовещенске - это библиотека имени А. П. Чехова и библиотека искусств. В 2021 году преображение ждут еще три учреждения, конкурсный отбор прошли «Константиновская межпоселенческая центральная районная библиотека»; библиотека-филиал №2 в селе Березовка, библиотека имени Бориса Машука в Благовещенске.