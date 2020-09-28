Заморозки надвигаются на Амурскую область

Тут даже собачкам впору приодеться. Фото: pexels.com

Солнечная погода в Амурской области сменится похолоданием – к такому выводу пришли синоптики регионального гидрометцентра. Сегодня специалисты объявили штормовое предупреждение.

- Ночью 29 и 30 сентября по центральным и южным районам Амурской области ожидаются заморозки на поверхности почвы до -3 градусов Цельсия, - сообщается в официальном аккаунте Амурского гидрометцентра.

Между тем, ночью на 29 сентября в Приамурье ожидается небольшая облачность без существенных осадков, в утренние часы местами возможен туман. Ветер будет дуть западный и северо-западный до 3-8 м/с. Температура воздуха варьируется от района: на севере она может опустится до -5 градусов, на юге и в центре области – до +1 градуса.

Днем в отдельных районах возможен небольшой дождь, северо-западный ветер 7-12 м/с, температура 11-16 градусов тепла. В Благовещенске, в частности, днем стоит ожидать 13-15 градусов выше ноля.