В Амурской области выявили 28 новых случаев COVID-19

Более половины заболевших выздоровели. Фото: pexels.com

Управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщили о 28 случаях новой коронавирусной инфекции, выявленный 28 сентября. Из них 14 случаев зафиксировано в городе Благовещенске.

Всего с начала пандемии в Приамурье коронавирусом заболели 4229 человек, из них 2756 благополучно выздоровели. У 50,1% заболевших наблюдается пневмония, у 43,9% - симптомы ОРВИ, у 6% - бессимптомная форма коронавируса. Число летальных исходов равно 48.

Проводится медицинское наблюдение и лабораторное обследование на COVID—9 у амурчан, общавшихся с зараженными. Всего контактными считаются 1124 человека, все они изолированы по месту жительства.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Новые случаи 28 сентября выявлены в таких городах и районах:

г. Благовещенск +14

г. Тында +3

г. Свободный +3

Благовещенский район (с. Волково) +2

Октябрьский район (с. Екатеринославка, с. Варваровка) +2

г. Шимановск +1

Михайловский район (с. Воскресеновка) +1

Серышевский район (пгт. Серышево) +1

Ивановский район (с. Среднебелое) +1