Пропавшего в Благовещенске подростка четыре дня не могут найти

Подробную информацию о пропавшем опубликовали волонтеры ПСО «Амур». Фото: www.instagram.com/psoamur/

В Благовещенске волонтеры продолжают искать 13-летнего Леонида Плотникова. Утром в пятницу, 25 сентября, мальчик ушел из дома в районе перекрестка улицы Дяченко и Игнатьевского шоссе и до сих пор не вернулся, дальнейшее местонахождение неизвестно.

Информацию о поиске опубликовал добровольный поисково-спасательный отряд «Амур». Волонтеры также сообщили приметы подростка: на вид ему 10-12 лет, рост 150-155 сантиметров, волосы тёмно-русые, глаза карие, носит брекеты. На момент ухода из дома Леонид был одет в синюю куртку с красным подкладом, чёрную жилетку, школьные темные брюки и черные туфли.

Подросток уходит из дома не в первый раз – подобное случалось и на прошлой неделе. В один из таких уходов мальчика видели в гаражном массиве в районе соединения улиц Гражданской и Магистральной.

Всех, кому известно нахождение Плотникова Леонида, просят сообщить по телефонам: 8-914-581-01-57 (волонтеры), 102 (полиция).