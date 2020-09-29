На набережной Благовещенска устанавливают «Лесной лагерь»

Высокий комплекс будет безопасным, обещает подрядчик. Фото: благовещенск.рф

На детской площадке набережной Благовещенска приступили к монтажу новой игровой площадки. «Лесной лагерь» стал завершающей и самой большой конструкцией, которые устанавливают этим летом в рамках благоустройства игровой зоны.

Три небольших игровых комплекса «Сетка», «Многоугольник» и «Ракета» уже украсили общественную территорию. Они включают в себя стену для лазания и горки. Все элементы оцинкованы и покрыты полимером для защиты от коррозии.

Самый большой комплекс – «Лесной лагерь» – состоит из 8 домиков. Итоговая высота конструкции составит 8 метров. Рабочие уже установили основные элементы комплекса. Кроме домиков он будет включать горки, качели, песочницу и несколько зон для скалолазания.

- Несмотря на то, что комплекс такой высокий, он абсолютно безопасен. Безопасность подтверждена сертификатом соответствия техническому регламенту, полученным заводом. Переходы от домика к домику будут выполнены из канатных дорог-тоннелей, на высоте открытых пространств не будет. Внутрь каната будет встроен металлический стержень, который придаст ему безопасность и прочность. Спускаться можно будет только по этим канатным переходам или с горок. Что касается скатов, то, по-моему, это самые большие горки в области, – рассказал представитель подрядной организации Максим Лизунов.

Со слов подрядчика, в целом объект завершен на 70-80%. Сдать его планируется в течение ближайших 10 дней, если позволит погода. В качестве завершающего этапа на игровые зоны установят таблички с указанием возрастных ограничений. «Лесной лагерь» предназначен для детей от 7 лет, но с сопровождением родителей.

- Все, что планировалось в рамках благоустройства детской площадки, уже почти реализовано. Мы учли пожелания большинства горожан, и в ходе первого этапа работ этим летом на площадке появилось около километра новых пешеходных дорожек, газоны, большие и удобные качели, запустили в работу модульный туалет. Теперь на финишную прямую вышел монтаж игровых комплексов. Их можно будет эксплуатировать и зимой. Мы видим, как сильно изменилась, похорошела детская площадка за сезон. Теперь большая ответственность стоит перед горожанами - сберечь ее, – прокомментировал мэр Благовещенска Олег Имамеев.