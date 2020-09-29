Василий Орлов: Настал исторический момент для Приамурья – подписана программа газификации региона

Документ подписали Василий Орлов подписал и председатель правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Фото: правительство Амурской области

Губернатор Василий Орлов подписал с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером программу развития газоснабжения и газификации Амурской области до 2026 года. В соответствии с ней будет газифицировано пять муниципальных образований региона: ЗАТО Циолковского, Свободного, Благовещенска, Благовещенского и Магдагачинского районов.

С 2021 по 2025 год «Газпром» вложит в газификацию Амурской области 2 миллиарда 145 миллионов рублей. На газ перейдут 22 котельные и предприятия, около пять тысяч домовладений. Общий уровень газификации Приамурья за пять лет поднимется с 0% до 11,6%.

- Подписание программных документов - исторический момент и для Амурской области, и для страны в целом, который позволяет дать старт газификации еще одного региона Российской Федерации. Без преувеличения, газ – это повышение качества жизни людей, развитие нашей экономики. В рамках программы предусмотрено строительство внутригородских и внутрипоселковых газопроводов, что даст возможность газифицировать объекты ЖКХ, а также промышленные и сельхозпредприятия. Рост газификации с 0 до практически 12% - это очень хороший показатель. Всего же в газификацию региона за это время будет направлено около 6 миллиардов рублей, - подчеркнул Василий Орлов.

Алексей Миллер, в свою очередь, отметил, что Амурская область – стратегический партнер «Газпрома» на многие годы вперед. Это обусловлено завершением строительства газопровода «Сила Сибири», который стал основой газоснабжения и газификации Амурской области.

- Программа на 2021-2025 годы – это первый документ для системной работы по газификации Амурской области. В соответствии с этим документом четко определены цели, задачи и обязанности компании «Газпром» и администрации области по газификации региона. Объем финансирования программы на 2021-2025 годы со стороны «Газпрома» будет в 1,5 раза больше, чем все те средства, которые компания направила на газоснабжение и газификацию Приамурья до сегодняшнего дня.

Реализация региональной программы газификации в перспективе при переводе мазутных котельных на газ, может позволить снизить до 15% тариф для потребителей, а также улучшить экологическую обстановку на территории населенных пунктов. Также газификация позволит запустить на территории региона новые инвестиционные проекты и обеспечит прирост налоговых доходов области.