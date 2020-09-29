Плюс 30: Новые случаи заражения выявлены в 11 населенных пунктах Приамурья

Половина заболевших страдает от пневмонии. Фото: DepositPhotos

В Амурской области коронавирусную инфекцию подтвердили у 30 пациентов. Новые случаи заражения обнаружили в 11 населенных пунктах региона, при этом большинство случаев выявили в Благовещенске – в столице Приамурья заболели 17 жителей.

Таким образом, всего в регионе зафиксировано 4259 случаев COVID-1. Из них 2766 завершились выздоровлением, 48 привели к летальным исходам. В зависимости от течения заболеваемости заболевших ранжируют таким образом: пневмония – 50,1 %, ОРВИ – 43,9 %, бессимптомная форма - 6%.

Проводятся медицинское наблюдение и лабораторное обследование на новую коронавирусную инфекцию в отношении 1178 человек. На изоляции по месту жительства находится 1178 человек, в изоляторах – 0 человек.

По состоянию на 29.09.2020 проведено 290 831 исследование на новую коронавирусную инфекцию COVID-2019.