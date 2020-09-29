«Точки роста» в селах не должны уступать городским школам – Василий Орлов

В прошлом году в области открылось 26 центров, в этот - практически вдвое больше. Фото: министерство образования и науки Амурской области

В Амурской области модернизируют образовательные организации по национальному проекту «Образование». Сегодня в 42 школах Приамурья торжественно открылись «Точки роста».

- Центры расширят возможности получения образования, а также помогут сформировать у ребят современные технологические и гуманитарные навыки, в том числе по предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». Главный смысл новации – создать для жителей сельских населенных пунктов примерно такие же условия обучения, которые есть в городских школах. «Точки роста» позволят повысить качество образования на селе, – подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.

Теперь в сельских школах 25-ти муниципалитетов Приамурья действуют 68 центров образования цифрового и гуманитарного профилей. Все кабинеты «Точек роста» отремонтированы по стандарту, оснащены новой мебелью, педагоги прошли необходимое обучение. Занятия будут проходить в рамках не только школьной программы, но и дополнительного образования. Ученики работают на современных компьютерах, 3D-принтерах, управляют квадрокоптерами, осваивают шлемы виртуальной реальности. Они могут записаться в кружки, научиться играть в шахматы или создать свой собственный медиапродукт. Охват обучающихся в 68 «Точках роста» Амурской области – 23 тысячи человек.

- К 2024 году в регионе планируется запустить более 180 таких центров. Амурская область готова к реализации новых проектов и достижению поставленных Президентом России Владимиром Путиным задач по вхождению в десятку ведущих стран мира по качеству образования, - сказала зампред правительства области – министр образования и науки области Светлана Яковлева.

Нацпроект «Образование» охватит период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет по стране составит 784,5 миллиардов рублей.