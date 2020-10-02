Амурчане смогут узнать результаты теста на COVID-19 по телефону

Звонить нужно будет на линию 112. Фото: pixabay.com

На линии 112 будет организована единая справочная служба по выдаче информации о результатах обследований на коронавирус. Этот вопрос сегодня был поднят на заседании оперативного штаба по противодействию инфекции.

- В последнее время участились звонки в поликлиники, Роспотребнадзор от граждан, которые не знают свои результаты обследования на ковид. Есть предложение сделать единый номер, где люди могли бы узнавать свои результаты, - рассказала врио руководителя Роспотребнадзора по Амурской обалсти Алла Перепелица.

Предложение поддержала зампред регионального правительства Юлия Рябинина:

- Минздраву поручим увеличить количество бригад медиков, которые работают на линии 112, рассмотреть возможность обмена информации с Роспотребнадзором и с теми лабораториями, которые тестируют на ковид наших граждан. Рассмотрим вариант начиная с 6 октября в тестовом режиме отработать этот вопрос на единой линии 112.