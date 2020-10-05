Тушу убитого в Приамурье тигра Павлика передадут на экспертизу во Владивосток

Ранее глава Амурской области Василий Орлов заявлял, что есть все основания полагать - тигра убили преднамеренно. Фото: wikimedia.org

Экспертизу туши тигра Павлика проведут в приморском центре «Амурский тигр». Напомним, в конце сентября тигра застрелили браконьеры. Подозреваемые в преступлении уже задержаны, но полиция продолжает выяснять подробности случившегося.

Исследование в «Амурском тигре» призвано определить обстоятельства гибели Павлика, рассказал ТАСС директор центра Сергей Арамилев. Также эксперты должны ответить на вопросы, которые задают следователи в постановлении.

Сроки экспертизы не уточняются, так как пока непонятно, какие конкретно анализы предстоит провести. После экспертизы и суда тушу краснокнижного тигра уничтожат или передадут одной из научных организаций.