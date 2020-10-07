Четырехлетний мальчик пострадал в ДТП в Благовещенске

Авария произошла вечером 6 октября

Во вторник, 6 октября, при столкновении двух автомобилей пострадал четырехлетний мальчик. Он был пассажиром автомобиля Toyota Allion, водитель которого выехал на встречную полосу.

- В 20.22 в районе дома №76 по ул. 50 лет Октября женщина-водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем Mazda Verissa, не выдержала безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Toyota Allion. В следствие этого автомобиль Toyota Allion, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada Largus, - рассказали в отделе ГИБДД по городу Благовещенску.

Примечательно, что пострадавший мальчик перевозился с использованием детского удерживающего устройства, но от силы столкновения автомобилей был травмирован.

С начала 2020 года на территории г. Благовещенска и Благовещенского района произошло 887 ДТП по причине несоблюдения дистанции до движущихся впереди транспортных средств, в которых трое детей получили травмы различной степени тяжести.