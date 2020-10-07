Маршрут автобуса №39 в Благовещенске временно изменят

Ранее скорректировали схему движения еще двух автобусов. Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске временно изменится схема движения автобуса №39. Причина тому – перекрытие улицы Амурской между улицами Новой и Артиллерийской. На этом участке проводятся работы по устройству подземных инженерных сетей.

Теперь автобус №39 в центре города будет ездить по такой схеме: Ленина – Мухина – Горького – далее по маршруту. Изменения вступят в силу 9 октября и продлятся вплоть до воскресенья, 11 октября.

Ремонт на улице Амурской также затронул автобусные маршруты «К» и №3. Напомним, с 6 октября перекрыт участок этой улицы между Калинина и Комсомольской. Из-за этого автобусы «К» и №3 сейчас двигаются следующим образом: Амурская – Калинина – Горького – далее по утвержденному маршруту. Такая схема движения будет действовать до 16 октября.