Пострадавший из-за ливней детсад №35 в Благовещенске откроется к концу октября

Пока дети занимаются в других корпусах садика. Фото: мэрия Благовещенска

Корпус детского сада №35 на улице 50 лет Октября, 208, откроется к концу октября. Здание пострадало во время ливней в 2019 году. Сейчас там ведется ремонт – с конца августа специалисты обновляют пять внутренних помещений и четыре веранды.

- В прошлом году мы устранили последствия этой катастрофы. Город оказал большую помощь. Нам высушили подвал, сделали вытяжную вентиляцию, привели в порядок двор, установили замечательный забор, который оградил нас от внешних вод. Теперь территорию детского сада не топит, так как было принято грамотное решение – поставить забор на высокий фундамент. За счет фундамента вода идет вдоль улиц и к нам не заходит, – рассказала заведующий детским садом №35 Татьяна Храмова.

Этим летом было принято решение продолжить ремонт – привести в нормативное состояние четыре веранды, которые тоже пострадали из-за переувлажнения. Дефекты специалисты выявили весной в ходе проверок. Несущие конструкции при этом были в порядке.

- Мы провели демонтажные работы. На одной из веранд уже залили полы. Через 4-5 дней новые полы будут готовы и на других верандах. Потом начнем монтировать металлопластиковые окна и двери, проведем электромонтажные работы, покраску, уложим линолеум, – пояснил исполнительный директор подрядной организации Александр Суходоев.

На верандах в холодные зимние дни будут гулять малыши с ограниченными возможностями здоровья. В детском саду больше 180 воспитанников, из них 54 человека – с особенностями развития.

- Когда дети с ОВЗ целый день находятся в группе – это неблагоприятно сказывается на их эмоциональном и психологическом состоянии. Но когда на улице холоднее, чем минус 15 градусов, мы не можем ребят вывести на улицу. А на веранде, прогретой солнышком, застекленной, проветриваемой в зимние дни будет минус 10. Дети одеваются и выходят здесь погулять. Они вышли, подвигались, здесь у них есть качели, каталки, они играют. Это позволит малышам дышать свежим воздухом, сменить вид деятельности, обстановку – для таких прогулок нам очень необходимы веранды. Всего в детском саду пять групп, где воспитываются дети с особенностями развития, – пояснила Татьяна Храмова.

Внутренние ремонтные работы планируется завершить к 26 октября. После этого в детский сад вновь придут дошколята. Сейчас они перераспределены по другим корпусам учреждения. Финальный этап наружных работ завершится чуть позже. Рабочие утеплят веранды и обошьют металлосайдингом.