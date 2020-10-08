Меньше двух месяцев осталось у амурчан на уплату имущественных налогов

Сумма начисленных физическим лицам имущественных налогов составила 1 550 миллионов рублей. Фото: skitterphoto.com

Не позднее 1 декабря 2020 года амурчанам необходимо уплатить налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги за 2019 год. Об этом напоминают в управлении Федеральной налоговой службы РФ по Амурской области.

Сумма начисленных физическим лицам имущественных налогов составила 1 550 миллионов рублей. При этом размер транспортного налога, подлежащего уплате, составляет 775 миллионов рублей, налога на имущество физических лиц - 518 миллионов рублей и земельного налога – 257 миллионов рублей. В целом сумма налогов на имущество к уплате уменьшилась в сравнении с прошлым годом на 10 миллионов рублей.

Основанием для уплаты налогов служит уведомление, которое поступит в адрес плательщика как минимум за 30 дней до наступления срока оплаты. На портал «Госуслуги» налоговые уведомления не выгружаются, так как здесь размещена информация, не относящаяся к налоговой тайне, например, о задолженности.

Оплатить можно несколькими способами: наличными в отделениях кредитных организаций и «Почты России»; через терминалы самообслуживания; через интернет-сервисы ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (при наличии доступа к нему) и «Уплата налогов и пошлин» (страница для физических лиц); в онлайн-банке.

Кроме того, оплату можно совершить дома, пополнив свой электронный кошелек единым налоговым платежом. В этом случае оплата также производится в Личном кабинете, закладка «Мои налоги» - «Единый налоговый платеж». Причем платить необязательно лично – это могут сделать родители, дети и кто угодно. Налоговый орган зачтет единый платеж в счет задолженности, а если ее нет, то по факту наступления сроков уплаты имущественных налогов и НДФЛ.

В случае возникновения вопросов обращайтесь в налоговый орган по месту регистрации имущества (месту жительства) или на телефон Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-222-2.