Молоканское кладбище в Благовещенске затопила организация по соседству

Соседи просверлили в заборе дыру, через которую вода с их территории утекала на кладбище. Фото: www.instagram.com/mkpgstk/

Молоканское кладбище в Благовещенске, расположенное в районе улиц Богдана Хмельницкого и Рабочей, частично ушло под воду. Причину случившегося нашли специалисты ГСТК.

- Специалисты обнаружили отверстия, пробитые в заборе, по которым дождевые воды поступают на территорию кладбища. Смежная организация таким способом решила проблему с водоотведением на своей территории, - рассказали в организации.

Там же отметили, что по правилам благоустройства территории муниципального образования города Благовещенска, правообладатель объекта обязан обеспечить устройство системы поверхностного водоотведении, не допуская подтопления прилегающей территории, соседних землепользователей, территорий общего пользования, дорог, тротуаров, проездов.

Сейчас воду с кладбища круглосуточно откачивают воду при помощи мотопомп. ГСТК готовит письмо с требованием ликвидировать выявленные в заборах отверстия и обеспечить водоотвод в соответствии с действующими правилами, исключающими подтопление территории кладбища.