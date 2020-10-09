Заболеваемость коронавирусом в Приамурье выросла на 30%

Наиболее выражен прирост в Благовещенске, Белогорске и Свободном. Фото: правительство Амурской области

В Амурской области прошло заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Губернатор Василий Орлов отметил, что ситуация с COVID-19 в области усложнилась – и действительно, по сравнению с прошлой неделей число случаев заражения выросло на 30%. Подробнее об эпидемиологической обстановке в регионе доложила руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

- На текущей неделе отмечается стабилизация заболеваемости ОРВИ, на 15% ниже уровня прошлой недели, но всё же уровень превышает заболеваемость в аналогичном периоде прошлого года. Прирост заболеваемости отмечается в Мазановском, Селемджинском, Шимановском и Серышевском районах. Наблюдается рост внебольничных пневмоний, зарегистрировано 420 случаев, из них «ковидных» пневмоний – 120. Если ранее болели в основном люди более молодого возраста, то сейчас это лица старше 50 лет. Работодателям рекомендовано по возможности, не нарушая трудовой процесс, перевести группу граждан старше 60 лет на дистанционную работу. Также организациям рекомендовано перевести все совещания в онлайн-режим, чтобы исключить риски заражения, - уточнила Ольга Петровна.

На прошедшей неделе зарегистрировано 285 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, что на 30% выше, чем неделю назад. Наиболее выражен прирост в Благовещенске, Белогорске и Свободном. Увеличилось и количество контактных лиц – 2377 человек.

Руководитель Роспотребнадзора отметила, что в образовательных учреждениях обстановка остается стабильной, среди школьников случай заражения коронавирусной инфекции зарегистрирован у одного ученика, среди педагогов – 36. Эпидемиологические расследования показывают, что увеличивается число случаев заражения COVID-19 в семейных очагах и в общественном транспорте.

- Ситуация непростая, мы внимательно следим за ситуацией. Напомню, все решения штаба обязательны к исполнению - здесь и соблюдение масочного режима, и дезинфекции на транспорте. Обязательно следует обратить внимание на школы и контролировать соблюдение масочного режима и всех профилактических мер в педагогических коллективах. Стоит активней применять имеющееся оборудование для обработки помещений на объектах транспорта. В объектах торговли и сервиса – неукоснительное соблюдение масочного режима. Каждый человек должен знать, что без маски его нигде не обслужат. Это большая работа и самодисциплина, - подчеркнул губернатор Василий Орлов.

Руководитель Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова на заседании штаба также сообщила, что в настоящее время заканчивается второй этап исследований популяционного иммунитета к COVID-19. Всего записалось на исследование 2520 человек, уже сдали кровь на анализ более 80% добровольцев.

Вакцинация населения от гриппа идет в штатном режиме. В соответствии с планом привита основная масса амурчан. Ожидаются дополнительные поставки вакцины, и прививки будут продолжены.