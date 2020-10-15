Проблемы и перспективы Ромненского района обсудили на встрече Василия Орлова с местной администрацией

Район славится сельскохозяйственными культурами. Фото: http://ромны28.рф

Губернатор Приамурья Василий Орлов в режиме онлайн провел встречу с администрацией Ромненского района. Такие встречи проводятся на постоянной основе. Во время них главы докладывают о текущей обстановке, обозначают имеющиеся проблемы. К решению проблем подключаются профильные министры, которые также участвуют во встрече.

В 2019 году объем инвестиций в основной капитал по предприятиям и организациям составил почти 100 миллионов рублей. Увеличение объема инвестиций связано со строительством ФАПов, с возведением крупной базы по закупу, хранению и отгрузке зерна на территории Поздеевского сельсовета, приобретением машин и оборудования организациями района.

- Сельское хозяйство останется основой развития экономики района и сохранит свою ведущую роль в долгосрочной перспективе, - считает глава Ромненского района Анатолий Опаленко.

Сейчас в селе Знаменка реализуется инвестиционный проект ООО «Красная Звезда» по строительству базы для хранения и ремонта машинно-тракторного парка. На территории села Каховка создана производственная база с ежегодным объемом переработки древесины более 19 тысяч кубометров, реализован проект по производству топлива (пеллет и брикетов) для автоматических угольных котлов. В реализации 2020-2024 годов находится семь проектов в сфере сельского хозяйства.

Среди проблемных вопросов было названо состояние моста через реку Горбыль. Он нуждается в ремонте, но на это требуются большие средства. По мнению руководства района, строение приходит в негодность из-за большегрузов. Губернатор поручил проработать этот вопрос с министерством лесного хозяйства и пожарной безопасности, правоохранительными органами. Выходом может стать открытие для грузовиков альтернативных трасс в зимнее время.

Также в районе требуется техника для работы на школьных маршрутах. Возможность выделения автобусов рассмотрит министерство образования и науки Приамурья. Еще один вопрос связан с необходимостью ремонта кровли клуба в Рогозовке, вопрос взят на контроль министерством культуры.

- Все вопросы, которые мы обсудили, будут отражены в протоколе, а исполнение поручений будет находиться на контроле. Хочу сказать, что Ромненский район – непростой, но видно, что на месте власть есть, что она работает, - отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.