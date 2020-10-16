Коронавирусом в Приамурье заразился еще 61 человек – выросла заболеваемость в Свободном

Статистика вернулась к летним рекордам. Фото: правительство Амурской области

В Амурской области выявили 61 новый случай коронавирусной инфекции. На этот раз наибольший прирост отмечается в Свободном, где несмотря на недавно введенный запрет массовых мероприятий, заболели 23 человека. Второе место по числу заболевших у Благовещенска – 11 человек, третье у Зеи – шесть заболевших.

Всего в области коронавирусом болеют или уже переболели 5068 жителей, выздоровели 3229 человека. По данным и. о. министра здравоохранения Амурской области, скончались от COVID-19 62 пациента.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию в отношении 2697 человек, которые контактировали с больными. Все они изолированы по месту жительства. Всего с начала пандемии в регионе провели уже 345 169 исследований на ковид.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Новые случаи заболевания выявлены в следующих городах и селах:

г. Свободный +23

г. Благовещенск +11

г. Зея +6

Селемджинский район (п. Февральск, п. Токур) +5

Мазановский район (с. Новокиевский Увал) +4

г. Шимановск +3

г. Белогорск +3

Зейский район (п. Береговой) +1

Октябрьский район (с. Екатеринославка) +1

Свободненский район (с. Желтоярово) +1

Серышевский район (пгт. Серышево) +1

Тамбовский район (с. Тамбовка) +1

Шимановский район (с. Нововоскресеновка) + 1