Коронавирусом в Приамурье заразился еще 61 человек – выросла заболеваемость в Свободном

Статистика вернулась к летним рекордам. Фото: правительство Амурской области
В Амурской области выявили 61 новый случай коронавирусной инфекции. На этот раз наибольший прирост отмечается в Свободном, где несмотря на недавно введенный запрет массовых мероприятий, заболели 23 человека. Второе место по числу заболевших у Благовещенска – 11 человек, третье у Зеи – шесть заболевших.
Всего в области коронавирусом болеют или уже переболели 5068 жителей, выздоровели 3229 человека. По данным и. о. министра здравоохранения Амурской области, скончались от COVID-19 62 пациента.
Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию в отношении 2697 человек, которые контактировали с больными. Все они изолированы по месту жительства. Всего с начала пандемии в регионе провели уже 345 169 исследований на ковид.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Новые случаи заболевания выявлены в следующих городах и селах:
г. Свободный +23
г. Благовещенск +11
г. Зея +6
Селемджинский район (п. Февральск, п. Токур) +5
Мазановский район (с. Новокиевский Увал) +4
г. Шимановск +3
г. Белогорск +3
Зейский район (п. Береговой) +1
Октябрьский район (с. Екатеринославка) +1
Свободненский район (с. Желтоярово) +1
Серышевский район (пгт. Серышево) +1
Тамбовский район (с. Тамбовка) +1
Шимановский район (с. Нововоскресеновка) + 1