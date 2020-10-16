Новые ограничения из-за COVID-19 могут ввести в кафе и ресторанах в Приамурье

Больные коронавирусом нередко ходят в кафе и рестораны на семейные застолья - можете представить, чем это рискует обернуться. Фото: pexels.com

За прошедшую неделю в Амурской области зарегистрировали 396 случаев новой коронавирусной инфекции. Это на 39% больше, чем на прошлой неделе – заболеваемость быстро растет. Так, рост числа заболевших отмечают в Тынде, Райчихинске, Магдагачинском и Благовещенском районах, а также в Свободном, Зее и Благовещенске. Об этом и о мерах, которые следует предпринять, говорили на заседании оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

На заседании оперштаба главный санитарный врач региона Ольга Курганова рассказала о факторах риска, возникающих в Приамурье, очагах распространения коронавируса и предложила ввести ряд мер.

- Анализ за последние две недели по-прежнему свидетельствует о вовлечении в эпидпроцесс трудоспособного населения с 30 до 64 лет – 62,4%, при этом из эпиданамнеза следует возможное инфицирование по месту работы – 25,4%. Стремительное распространение заболеваемости среди офисных работников настораживает и свидетельствует о невыполнении мер профилактики. Руководителям органов власти, главам муниципальных образований, руководителям организаций всех форм собственности необходимо усилить контроль соблюдения сотрудниками масочного режима и принципа социальной дистанции не допускать к работе сотрудников с признаками инфекционных заболеваний, ограничить количество командировок, приостановить проведение совещаний с очным присутствием людей, корпоративных мероприятий, - дала рекомендации Ольга Петровна.

Эпидемиологические расследования показали, что больные ковидом накануне выявления вируса или будучи уже заразными участвуют в семейных торжествах, в том числе в кафе и ресторанах.

Растет число заболевших работников образования – за неделю зарегистрировано 30 случаев. Всего в Приамурье выявлено 34 очага COVID-19 в образовательных учреждениях, контактных лиц в них – 462. 58 классов обучаются дистанционно.

До 34% заболевших, возможно, инфицировались в общественном транспорте. Проверки помогли установить, что в часы пик в Благовещенске переполнены маршруты 4, 11, 36, 44. Большая наполняемость у маршрутов К, 2, 5, 31. У половины пассажиров отсутствуют маски. Отмечается пренебрежительное отношение водителей к данной ситуации.

Учитывая все эти факторы, будет принят ряд мер. Так, уже решено провести медикаментозную профилактику коронавируса среди педагогов дошкольных и общеобразовательных учреждений в возрасте старше 50 лет.

Предложено рассмотреть введение ограничений в организациях общепита, расположенных в Благовещенске, Свободном, Тынде, Шимановске, Зее, Белогорске. Их опять хотят заполнять не более чем на 50%, также хотят запретить массовые торжества с посадкой более 10 посетителей за одним столом, ввести контроль температуры на входе. Предлагают запретить и работу развлекательных, танцевальных и кальянных зон в кафе и ресторанах.

Главам муниципальных образований на заседании штаба предложили проработать с крупными работодателями вопрос о переходе на гибкий график работы, чтобы исключить скопление сотрудников в общественном транспорте, служебных помещениях, с обеспечением оптимального режима служебного (рабочего) времени и отдыха. Также необходимо увеличить кратность проведения проверок соблюдения масочного режима в общественном транспорте с применением административных мер. Главам муниципалитетов рекомендовано рассмотреть вопрос об увеличении количества общественного транспорта в часы пиковой нагрузки.