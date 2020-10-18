Василий Орлов проверил стройплощадку детской поликлиники №1

Больницу не ремонтировали 12 лет. Фото: правительство Амурской области

Накануне губернатор Василий Орлов побывал в здании благовещенской детской поликлиники №1, где продолжается капитальный ремонт детской. Все работы идут в соответствии с графиком, подрядчик обещает сдать объект не позднее 20 декабря.

Строители выполнили демонтажные работы, монтаж оконных проёмов, разводку отопления, уже практически завершено устройство системы вентиляции, штукатурные работы и др.

«Закончили работы в подвальном помещении. Сейчас рабочие «заходят» на 1-й этаж. Скоро приступим к чистовой отделке. Подрядчиком закуплены все необходимые материалы. Важно, что объект обеспечен видеонаблюдением — регулярно контролируем ход строительных работ», - рассказал министр строительства и архитектуры Николай Сибиряков.

Напомним, детскую поликлинику Благовещенска не ремонтировали 12 лет. Ремонт изменит и внутренний вид помещений, и функционал. Также у входа в здание будет организована парковка.