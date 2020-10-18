В Амурской области подтвердили 68 новых случаев заражения COVID-19

Большой прирост оказался у Селемджинского района. Фото: www.pexels.com

Управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщило актуальную статистику по заболеванию коронавирусом на 18 октября. За сутки COVID-19 подтвердили у 68 жителей. Таким образом, с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 5201 случай новой коронавирусной инфекции. 3264 человека выписаны из стационара с выздоровлением.

По последним данным, у 25 жителей Свободного подтвердили коронавирус. В Благовещенске 14 жителей заболели COVID-19. В Белогорске выявили 8 зараженных «ковидом».

Отрицательную динамику показал Селемджинский район: в Феврале у шести жителей подтвердили диагноз «коронавирус». Еще пятеро жителей Тынды заболели COVID-19.

В Сковородинском районе подтвердили COVID-19 у четверых амурчан. В Шимановске выявлено трое заболевших, по одному – в Серышево, Сапроново, Поярково.

По данным стопкоронавирус.рф, в Амурской области 60 человек скончались от коронавируса. По данным регионального Роспотребнадзора, жертв – 57 человек.

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 37,6 %.

«Выявляются случаи заноса инфекции в дошкольные образовательные учреждения. В этой связи обращаем внимание родителей на недопустимость отправления детей в образовательные учреждения с симптомами инфекционных заболеваний. Руководителям дошкольных образовательных учреждений необходимо неукоснительно соблюдать требования по предупреждению COVID-2019», - сообщают в управлении Роспотребнадзора.

К настоящему времени в Амурской области проведено 351 422 исследования на новую коронавирусную инфекцию.