Дождь, снег, гололед: Штормовое предупреждение объявлено в Приамурье

Когда на улице холода, только и остается, что греться у батареи Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

В Амурской области ожидается очередной шторм – на этот раз осадков и мощного ветра стоит ждать в среду и четверг, 21 и 22 октября соответственно. Об этом рассказали в Амурском гидрометцентре.

- В связи с прохождением западного циклона в период 21-22 октября местами по территории Амурской области ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег, снег), гололедные явления, усиление ветра до 17-22 м/с, - предупредили синоптики.

А в четверг, 22 октября, ожидается ещё и резкое кратковременное понижение температур на 6-11 градусов. Связано это с затоком холодной воздушной массы.