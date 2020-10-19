Еще 63 случая COVID-19 выявили в Приамурье

На коронавирус проверяют еще 3109 амурчан. Фото: минздрав Амурской области

В Амурской области диагноз коронавирус подтвердили у 63 человек. Больше всего человек заболели в Благовещенске – 23 случая, а также в Тынде – 22 случая. В остальных населенных пунктах количество зараженных за сутки исчисляется единицами.

Всего в регионе COVID-19 нашли у 5264 пациентов. Из них 3264 выздоровели и выписались из стационаров. Сведения о количестве летальных исходов расходятся: управление Роспотребнадзора по Амурской области информирует о 57 умерших, портал стопкоронавирус.рф – о 60, а и. о. министра здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева еще 15 октября сообщала о 62 летальных исходах.

Между тем, обследование контактных амурчан продолжается. Сейчас под наблюдением находятся 3109 человек, общавшихся с больными ковидом. Все они изолированы по месту жительства.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Где выявлены новые случаи COVID-19 в Амурской области:

г. Благовещенск +23

г. Тында +22

Серышевский район (пгт. Серышево) +4

Благовещенский район (с. Чигири) +3

г. Белогорск +2

Ромненский район (с. Ромны) +2

Тамбовский район (с. Тамбовка, с. Косицыно) +2

пгт. Прогресс +1

г. Зея +1

Магдагачинский район (с. Тыгда) +1

Октябрьский район (с. Екатеринославка) +1

Тындинский район (п. Восточный) +1