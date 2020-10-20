Василий Орлов выступил на ежегодной конференции Форума Доноров

Мероприятие прошло онлайн. Фото: правительство Амурской области

Глава Амурской области Василий Орлов принял участие в конференции Форума Доноров «Благотворительность и цели устойчивого развития в России здесь и сейчас». Это ключевая дискуссионная площадка для практиков филантропии в России. Конференция этого года посвящена роли филантропии в достижении целей устойчивого развития, а также воздействию пандемии коронавируса на стратегии фондов и социально-ответственных компаний.

- Устойчивый экономический рост подразумевает инвестиции, активное участие крупного бизнеса. И нам важно быть в одном информационном поле, определяя общие цели и шаги на пути к их достижению, - подчеркнул губернатор Василий Орлов. - Регион является одним из наиболее динамично развивающихся на Дальнем Востоке. У нас реализуется сразу несколько крупных объектов – это и космодром, и расширение БАМа и Трансиба, большие проекты по международному сотрудничеству. Но по капитализации, по масштабам главный наш проект - это газовый кластер.

Глава региона рассказал: между региональной властью и бизнесом уже запущен целый ряд механизмов поддержки некоммерческих организаций. Также особую значимость имеют вопросы экологического просвещения, экозащиты.

- Очень важно, что в эти проекты включается молодежь. У нас в Благовещенске сразу несколько высших учебных заведений участвуют – БГПУ и АМГУ. Ребята являются победителями конкурса студенческих волонтерских проектов. Мы горячо поддерживаем инициативы бизнеса, которые заключаются в проведении конкурса молодежных проектов, активными участниками которого являются амурские студенты, - сказал Василий Орлов.

Несколько слов губернатор сказал и о коронавирусе.

- Это и вызов, и катализатор общественных инициатив, и показатель уровня реального уровня взаимодействия власти, бизнеса и общества, - отметил глава Приамурья. - Весной этого года, когда волна пандемии нарастала, мы, как и все российские регионы, столкнулись с дефицитом средств защиты. У нас был реализован ряд очень хороших общественных инициатив. Мы создали благотворительный счет, на который очень быстро было собрано более 13 млн рублей пожертвований от бизнеса и граждан.

Эти средства направили на экстренную закупку СИЗов, необходимых медикам, на организацию быта врачей скорой помощи и инфекционных госпиталей (гостиница, питание).

Масштабно заявили о себе волонтеры. 600 человек доставили пожилым людям, находящимся на самоизоляции, более 20 тысяч продуктовых наборов, купленных спонсорами.

- Отлично, что вопросы государственного, в том числе регионального развития, не только экономика, но и в широком смысле жизнь региона, обсуждаются такими авторитетными экспертами, как на этой конференции. Это дает уверенность в том, что мы сможем правильно формулировать единые задачи, которые стоят перед нами, и определять маршруты по их достижению, - отметил губернатор Василий Орлов.