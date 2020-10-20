Скончался Анатолий Телюк – краевед и руководитель «Амурской ярмарки»

Фото: instagram.com/amurotgoloski/

В Амурской области скончался Анатолий Телюк – краевед, предприниматель, руководитель «Амурской ярмарки». Информация об этом появилась в инстаграм-аккаунте краеведческого сообщества @amurotgoloski.

- Сегодня мы остались без великого сподвижника сохранения истории, яркого патриота Благовещенска и человека, который внёс бесценный вклад в краеведение, - пишут краеведы.

Анатолий Телюк был кандидатом философских наук, входил в состав общественного научно-методического совета по вопросам охраны, использования и сохранения объектов культурного наследия Амурской области. Во многом по его инициативе была восстановлена Триумфальная арка в Благовещенске.

Также Анатолий Васильевич принимал участие и в других исторических проектах: Кафедральный собор, Свято-Никольская церковь, Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», памятник основателям города Благовещенска святителю Иннокентию и графу Муравьеву-Амурскому и др. Занимался изданием книг об истории Амурской области и ее столицы.

Редакция «Комсомольской правды Благовещенск» выражает соболезнования родным и близким умершего.