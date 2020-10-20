Изоляторы для студентов с признаками COVID-19 создали в колледжах Приамурья

В комнатах есть всё необходимое. Фото: www.instagram.com/minobramur/

Для студентов с признаками инфекционных заболеваний во всех колледжах Амурской области созданы дополнительные изоляторы. Они размещаются в общежитиях и рассчитаны на двух-четырех человек. В них обучающиеся, ожидая приезда врачей, могут пробыть около суток.

Всего в колледжах области насчитывается 25 изоляторов, где могут находиться до 80 человек, рассказали в министерстве образования и науки Амурской области. Кроме того, в организациях среднего профессионального образования ведется оборудование помещений, где студенты с подозрением на коронавирус могут длительное время находиться на самоизоляции.

Сейчас специалисты проводят проверку по сообщению студентки Благовещенского политехнического колледжа, о том, что ей при подозрении на ковид не предоставили изолированного помещения в общежитии.

- Врач сказал, что в больницу меня изолировать не смогут, так как там нет мест. Посоветовали обратиться с этим вопросом к руководству колледжа. Буквально через пять минут воспитатель сказал, что я должна уехать домой. Я отказалась. У меня дома пожилые родители. И я не собираюсь ехать домой на общественном транспорте и заражать людей вокруг. И тем более привлекаться к уголовной ответственности, – рассказывала девушка.

В самом колледже ситуацию описывают иначе:

- В пятницу, когда студентка рассказала нам о своём диагнозе, мы переместили её в общежитие №1, в изолированную комнату, где она проживала одна. Обе комнаты промыли, проветрили. Она переночевала одна, утром в субботу её забрали медики. Мы всё сделали, как и положено в таких случаях, - рассказала и.о. заместителя директора по воспитательной работе Анна Панибог.

Теперь специалисты отдела профессионального образования и науки проверят наличие изоляторов, соответствие их нормам и требованиям по всех подведомственных учреждениях.

- Безопасность студентов – приоритет. В случае возникновения спорных ситуаций, касающихся безопасного и комфортного пребывания обучающихся в колледжах, мы готовы лично брать вопрос на контроль, - подчеркнули в минобрнауки Приамурья.

Телефон для обращений – 8(4162)226-204.