Сеть автобусных маршрутов изменят в Благовещенске

А вот такие хорошенькие маршрутки скоро выйдут на маршрут №7. Фото: admblag.ru

В Благовещенске проведут реформу системы общественного транспорта. Существующая сеть автобусных маршрутов была создана около 20 лет назад, и за прошедшие годы в сфере транспортного обслуживания накопилось немало вопросов: и по наполнению отдельных маршрутов, и непосредственно по обслуживанию. Свои претензии к качеству услуг горожане выразили и в рамках прямой линии мэра города 1 октября.

По информации городского транспортного отдела, на сегодняшний день в Благовещенске работают 35 автобусных маршрутов, 5 из которых – садоводческие, 3 – временные, то есть действуют только накануне и в родительский день. Остальные – это регулярные городские автобусные маршруты. Из них 12 маршрутов обслуживаются муниципальным предприятием «Автоколонна 1275», остальные – частными автоперевозчками.

Утвержденный Минтрансом России социальный стандарт транспортного обслуживания населения в Благовещенске выполняется – с одной пересадкой можно добраться в любой район города. Вместе с тем, по словам мэра города Благовещенска, систему общественного транспорта необходимо модернизировать и делать более удобной для горожан.

- «Благовещенск ежегодно прирастает новыми кварталами, стираются границы между муниципалитетами. С учетом дополнительного пассажиропотока необходимо выстраивать обновленную сеть маршрутов. Вместе с тем, в городе есть несколько дублирующих маршрутов, этот вопрос тоже нужно решать», – подчеркнул мэр города Олег Имамеев.

Он поручил разработать комплексную схему организации транспортного обслуживания населения – это первый этап большой работы.

Специалисты обследуют пассажиропоток, изучат мнение жителей, определят потребность горожан в автобусном сообщении, определят требуемые характеристики по вместимости автобусов и интервалах движения. Главным результатом этой работы станет новая муниципальная сеть автобусных маршрутов. Сейчас разрабатывается документация для проведения конкурсной процедуры по выбору подрядчика, готов проект техзадания.

После создания новой схемы администрация проведет конкурсы на обслуживание маршрутов. Участвовать в конкурсах смогут как частные автоперевозчики, так и муниципальная автоколонна.