Годовалому Арсению из Свободного нужна операция

Арсений получил ожоги на шее, руках, груди, ногах Фото: из архива героя публикации

Маленький амурчанин Арсений нуждается в помощи – в феврале этого года мальчик опрокинул на себя термопот с кипятком, получил множество ожогов и теперь нуждается в операции. Сейчас родители оформляют квоту, чтобы операцию сделали бесплатно. Однако деньги на проезд, проживание и реабилитацию всё ещё нужны.

– Арсений только начал ходить, когда это случилось. Он y нас большой непоседа, до сих пор не отхожу от него ни на шаг. A в тот день я на секунду вышла за пaмпepcoм, a сын потянул на себя поттер, – вспоминает трагедию мама мальчика Алина.

Арсений получил ожоги на шее, руках, груди, ногах. Его сразу госпитализировали, перевезли из родного Свободного в Амурскую областную больницу. Провели операцию – пересадили кожу. Но в августе появились осложнения: у мальчика выявили инфицированные послеожоговые раны левой нижней конечности.

- Рана на ноге сильно опухла, произошла деформация пальчиков. Сейчас Арсению требуется операция. Благовещенск созванивался с клиникой в Нижнем Новгороде и договорились о пластической операции. Как нам пояснили, чтобы она прошла успешно, после получения ожогов должно пройти 8-12 месяцев, – поясняет Алина.

Срок уже подходит. Если родителям всё удастся, операцию проведут бесплатно. Но им нужны средства на проезд, проживание и реабилитацию – в семье работает только отец, деньги уходят на необходимые Арсению мази. Поэтому семья просит помощи у неравнодушных.

Перевести средства можно по следующим реквизитам:

карта Сбербанка № 2202 2011 5498 07 89 (Алина Игоревна Хоменко), привязана к номеру телефона 8-924-445-72-65

карта Сбербанка № 4276 0300 1268 3518 (Bлaдиcлaв Apтypoвич Xoмeнкo (папа ребенка), привязана к номеру телефона 8-924-842-56-66

«Киви»: 8-924-842-56-66

«Яндекс-кошелек»: 410016110120666