Коронавирус обнаружили у 105 амурчан за сутки

Ранее сообщалось, что бессимптомные случаи заболевания в статистике не учитываются, но теперь от такого подхода решили отказаться. Фото: правительство Амурской области

В Амурской области за сутки выявили разом 105 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает портал стопкоронавирус.рф. Число огромное – тут уж впору пугаться и бежать за масками и антисептиками. Однако всё не так страшно, как может показаться на первый взгляд.

- С сегодняшнего дня меняется методика выгрузки информации по ковиду по всей стране. Вводят новую категорию – бессимптомное носительство. Поэтому цифры сегодня будут больше, - рассказали о причине «скачка» в правительстве Амурской области.

Ранее сообщалось, что бессимптомные случаи заболевания в статистике не учитываются, но теперь от такого подхода решили отказаться.

Таким образом, по данным стопкоронавирус.рф, всего с начала пандемии в Амурской области выявлено 5450 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 4801 человек, умерли – 61. За сутки от коронавируса скончался один человек.