Глава региона Василий Орлов побывал на обновленном стадионе в селе Ивановка

Так выглядит стадион сейчас. Фото: правительство Амурской области

Стадион в селе Ивановка после реконструкции посетил губернатор Амурской области Василий Орлов. Он оценил результаты масштабных работ, которые проводились за счет бюджетов всех уровней и программы «Газпром-детям». Всего на реконструкцию стадиона было потрачено 65 млн рублей.

На стадионе выполнены работы по устройству новых трибун, площадки для игр в волейбол, баскетбол, гандбол, легкоатлетическое ядро. Ивановка стала первым селом, на стадионе которого появилось искусственное покрытие. Большая работа была проделана для освещения стадиона, установлено леерное ограждение.

- Вне плана сделаем скейтпарк. Это решено после общения со школьниками, - поделился глава Ивановского района Владимир Кондратьев.

Губернатор узнал и о планах на следующий год. Фото: правительство Амурской области

- Хорошо, что есть планы на следующий год по дальнейшей модернизации. Главная задача сейчас – чтобы люди сюда ходили, занимались спортом, - в свою очередь, заметил Василий Орлов.

По словам Владимира Кондратьева сейчас ведется работа со всеми организациям по приобщению взрослого населения к занятиям спортом. Вечером, когда тепло, стадион полный, добавил глава района.

В планах на следующий год – принять районную Спартакиаду, которая не состоялась в этом году. Кроме этого, запланирована Спартакиада школьников, гандбольный фестиваль с приглашением команд Константиновки, Зеи и Владивостока. Всего на следующий год на обновленном стадионе запланировано провести 51 районное мероприятие и 11 областных.