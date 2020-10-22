Главный инфекционист Приамурья: Я бы не рекомендовала лекарственную профилактику от ковида всему населению

Медикаментозная профилактика нужна тем, кто работает в зонах риска, говорит врач. Фото: правительство Амурской области

Главный врач-инфекционист Амурской области, главврач Амурской областной инфекционной больницы Елена Саяпина рассказала о действенной профилактике против новой коронавирусной инфекции.

- Это ношение масок, мытье рук, социальная дистанция, - перечисляет Елена Андреевна. – Что мы наблюдаем: те, кто тесно контактировал [с больными], пошли день рождения отмечать, танцевали рядом, дышали – они явно не в масках были! И кто-то из них был носителем, непроверенным – вот [другие] и заболели. То есть, социальная дистанция работает, маски работают. Это то, что защитит на 70%.

Других мер профилактики обычному населению не нужно, считает Елена Саяпина.

- Если говорить о лекарственной профилактике, то она показана только людям, работающим в зонах риска - это медики, педагоги. Там идут капли в нос, любой противовирусный препарат, в инструкции к которому написано, что он может применяться в качестве профилактики ОРВИ. Но зачем они всем подряд? Зачем вы будете химией травить свой организм? Профилактика нужна тому, кто сегодня пошёл в красную зону осматривать 50 ковидных больных. Да и то пока у него нет прививки.

Носите перчатки и руки, обрабатывайте руки в магазинах и других организациях, обрабатывайте поверхности, советует Елена Саяпина. А лекарства стоит оставить тем, кто в них нуждается.