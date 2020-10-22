Василий Орлов поручил выделять медикам по 9 машин из гаража правительства ежедневно

Еще два автомобиля выделила мэрия Благовещенска. Фото: pexels.com

Губернатор Василий Орлов поручил каждый день выделять для медиков по девять машин из гаража правительства области. Мера связана с подъемом уровня заболеваемости ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией. Терапевты будут выезжать домой к пожилым пациентам, к тем, кто страдает от хронических заболеваний, а также к нуждающимся в ежедневных перевязках. Такое решение принято, чтобы снизить риски заражения инфекцией для этой категории пациентов.

- Еще в конце марта я распорядился выделять из гаража амурского правительства по 10-12 машин ежедневно в помощь нашим медикам. К августу ситуация немного выправилась, и объем такой помощи мы снизили. Сейчас участковым терапевтам вновь необходима поддержка. Призываю власти районов, где ситуация с ковидом непростая, последовать этому хорошему примеру, - объяснил губернатор Василий Орлов.

Директор ГБУЗ «Амур – Авто» Эдуард Тихонов рассказал, что с августа по октябрь на эти цели выделялось по пять машин ежедневно. Но в связи с тем, что ситуация опять осложнилась, со среды, 21-го октября, выделяется по 9 машин для поликлиник города Благовещенска.

- Марки автомобилей - KIA Rio (8 машин) и УАЗ (1 авто). Все автомобили «свежие», 2019 года выпуска, - добавил Эдуард Тихонов.

Водитель ГБУЗ «Амур – Авто» Михаил Галанин поделился особенностями новой работы:

- Вместе с медиками мы выезжаем на вызовы по адресам. Со мной, например, выезжал хирург, чтобы сделать перевязку. Часто я доставляю медиков к людям пожилого возраста. Тем, кто сам не может прийти в поликлинику, кому трудно. Вызовов очень много, бывает по 20 – 30 в день. То есть, машины поликлиник не справляются. Приходится помогать. Считаю такую помощь нужной, чтобы новый вирус не распространялся.

Все машины проходят обязательную дезинфекцию после каждого вызова. Водитель дополнительно обрабатывает транспорт дезинфектором перед началом рабочего дня, в обед и вечером после окончания смены. Из 9-ти правительственных машин по две работают на благовещенские поликлиники №1, 3, 4. Еще три автомобиля обслуживают отдаленную поликлинику № 2 на КПП.

К помощи присоединилась и администрация города Благовещенска. Из гаража мэрии в помощь амурскому минздраву передали два легковых автомобиля.