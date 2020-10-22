Часть больных COVID-19 в Амурской области переведут на дневной стационар

Койки развернут на базе двух поликлиник Благовещенска. Фото: минздрав Амурской области

На заседании оперштаба, которое провел глава региона Василий Орлов, о текущей эпидемиологической обстановке рассказала и. о. министра здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева.

Среди новых решений – организация оказания медпомощи пациентам с COVID-19 в условиях дневного стационара на базе поликлиник Благовещенска №2 и №4.

- Планируем развернуть 50 коек, согласовываем этот вопрос с Минздравом РФ. Доставку пациентов будет осуществлять специальный санитарный транспорт с соблюдением всех требований, - отметила Светлана Леонтьева.

Василий Орлов обратил внимание на то, что в этих поликлиниках должна быть полностью обеспечена безопасность врачей, пациентов с другими диагнозами. По сути, в дневных стационарах будут обеспечены условия «красной зоны» со шлюзами, отдельными входами для разных категорий посетителей, врачей.

Также планируется развернуть 100 коек провизорного госпиталя на базе областного кожно-венерологического диспансера.

При этом Светлана Леонтьева предложила приостановить плановую госпитализацию на койки дневного стационара в поликлиниках Благовещенска, плановые госпитализации в больницах Тынды и Тамбовского района. И рассказала, что минздрав в ближайшее время ждет поставку медикаментов для амбулаторного лечения граждан с коронавирусом, а также для профилактики среди медработников и педагогов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Для госпитализации больных коронавирусной инфекцией COVID-19, в том числе осложненной пневмонией, развернуто 9 инфекционных стационаров. Их мощность увеличена до 1305 коек. На инфекционных койках находятся 1046 пациентов с коронавирусной инфекцией. На аппарате ИВЛ - 18 пациентов. Свободный коечный фонд составляет порядка 20% от числа коек, развернутых для пациентов с COVID-19. В провизорных госпиталях находятся на лечении 211 пациентов.