Улицу Ленина в Благовещенске полностью откроют для движения

Новые теплосети, ремонт ливневой канализации, свежий асфальт - вот что сделали рабочие за этот долгий сезон перекопов. Фото: администрация города Благовещенска

В это воскресенье, 25 октября, подрядная организация ООО «Сервер» планирует завершить дорожные работы на всем ремонтируемом участке улицы Ленина и открыть его для движения транспорта. Об этом информирует администрация города Благовещенска.

Сегодня рабочие трудятся в квартале между Пионерской и Шевченко. Они укладывают асфальт на заездные карманы, парковочные места, заезды в придомовые территории, а также места сопряжения улицы Ленина с Краснофлотской и Зейской. После того, как эти работы будут выполнены, дорожникам предстоит навести порядок: убрать строительный мусор и очистить проезжую часть. А уже в субботу на дорожное покрытие нанесут разметку и установят недостающие дорожные знаки. Последних, к слову, на участке от Шимановского до Пионерской будет около 50.

Кроме того, в этом же квартале по обеим сторонам улицы специалистам предстоит заменить две старые остановки на более современные, которые устанавливают в этом году на ремонтируемых улицах.

- Мы начали работы с перекрестка Шимановского – Ленина. Были заменены теплосети вместе с лотками и крышками, водопровод, и частично отремонтирована ливневая канализация. Немного погодные условия нас подвели, а также появились дополнительные работы. По этим причинам намеченные ранее сроки сдвинулись на несколько дней. Однако, в контексте серьезной и масштабной работы, которая была проведена, серьезной роли эти задержки не сыграли, – пояснили в подрядной организации.

В ходе ремонта специалисты уложили почти два с половиной километра теплосетей и более одного километра сетей водоснабжения. На ремонт проезжей части ушло порядка 9 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. В общей сложности на участке улицы Ленина заменили 32 тысячи квадратных метров покрытия.