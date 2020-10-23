Амурчан предупреждают об опасности компьютерной томографии без назначения

Самостоятельно обращаться за компьютерной томографией - часто напрасный и даже опасный поступок, уверяют врачи. Фото: минздрав Амурской области

Специалисты минздрава настоятельно рекомендуют амурчанам в вопросах диагностики и лечения коронавируса доверять профессионалам, в частности – не идти на компьютерную томографию (КТ) без назначения.

- Последними временными методическими рекомендациями Минздрава РФ «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» версия 8 (03.09.2020) определен алгоритм обследования пациента с подозрением на COVID-19. Диагноз устанавливается на основании клинического обследования, данных эпиданамнеза и результатов лабораторных исследований. При этом компьютерная томография не является методом постановки диагноза новой коронавирусной инфекции COVID-19, - подчеркивают в правительстве Амурской области.

КТ-исследование грудной клетки назначается лишь в случаях подтвержденной ковид-инфекции, при клинических проявлениях, свидетельствующих о возможной пневмонии - для ее исключения либо подтверждения, обращают внимание специалисты.

- На сегодняшний день в Амурской области сложилась ситуация коллапса кабинетов компьютерной томографии. Пациенты приходят по самообращению, по платным услугам, без направления врача и самое главное - без показаний к лучевой диагностике. Очень часто приходят контактные пациенты, которые должны соблюдать самоизоляцию, находясь дома, а не пользоваться общественным транспортом и не стоять в очередях у кабинетов КТ, подвергая опасности заражения окружающих. То же касается и пациентов с признаками ОРВИ, которые так же массово стремятся попасть на компьютерную томографию даже без ПЦР-подтвержденной COVID-инфекции, - рассказывает главный специалист по лучевой диагностике Амурской области, главный врач Амурского областного онкодиспансера Алексей Побережский.

Алексей Валерьевич подчеркивает, что в период подъема заболеваемости ОРВИ, такие пациенты резко снижают КПД компьютерной томографии по выявлению ковидных пневмоний.

- За счет беспорядочных КТ-исследований, в том числе повторных, значительно повышается лучевая нагрузка, про которую люди в последнее время стали забывать. Особенно тревожит проведение компьютерных томографий у детского населения и подростков. Воздействие ионизирующего излучения в этом возрасте наиболее опасно и может отразиться в будущем так называемыми рентгениндуцированными онкозаболеваниями, - говорит врач.

Анализ работы кабинетов КТ Амурской области показал, что в медицинских организациях, где принимают пациентов исключительно по показаниям с направлением врача, выявляемость пневмоний достигает 50% от общего числа исследований органов грудной клетки. Между тем, в организациях, где принимают на исследование по самообращению всех желающих, без направления врача и показаний, выявляемость пневмоний составляет не более 10%. То есть свыше 90% пациентов, которые проходят КТ по своей инициативе, получают дозу облучения совершенно напрасно.