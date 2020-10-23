Василий Орлов и Дмитрий Рогозин проинспектировали строительство космодрома Восточного

Гости осмотрели комплекс средств измерений сбора и обработки информации, проинспектировали стройплощадку стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара». Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Начальник управления Генеральной прокуратуры РФ в ДФО Андрей Мондохонов, глава региона Василий Орлов и руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин проинспектировали строительство космодрома Восточный.

Первым пунктом рабочего визита на космодром стал личный прием граждан. Его провели Андрей Мондохонов и Василий Орлов. Основные вопросы были связаны с обустройством ЗАТО Циолковский.

Один из жителей пожаловался на плохое состояние дороги к поликлинике ФМБА. Глава ЗАТО Циолковского Сергей Левицкий пояснил, что после ввода в эксплуатацию ФМБА встал вопрос обустройства подъезда к нему. Дорогу капитально отремонтируют в 1-м полугодии следующего года за счет средств ЗАТО. Также поднималась тема освещения подъездов в старом городе - Сергей Левицкий заверил губернатора и жителей, что проблема будет исправлена до 15 ноября.

Затем гости осмотрели комплекс средств измерений сбора и обработки информации (КСИСО). Кроме этого, проинспектировали стройплощадку стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара», где заслушали доклады о ходе работ и оценили темпы строительства централизованного сооружения, командного пункта, стартового сооружения и технологического блока нафтила – там накануне с опережением графика был завершён монтаж ёмкостей.

Также в ходе поездки Василий Орлов принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению законодательства, профилактики, пресечения и выявления правонарушений и преступлений в процессе строительства объектов космодрома Восточного.