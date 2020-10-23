Коронавирус в Амурской области за сутки выявили у 106 человек

За сутки на ковид обследовали почти 4,5 тысячи амурчан. Фото: pexels.com

Портал стопкоронавирус.рф опубликовал статистику по коронавирусу в Амурской области на 23 октября. Сообщается, что за сутки в Приамурье подтвердили 106 новых случаев коронавирусной инфекции, 63 человека выздоровели. Всего с начала пандемии в регионе выявили 5659 случаев новой коронавирусной инфекции.

По информации управления Роспотребнадзора по Амурской области, из 106 новых случаев заболевания у 71 человека наблюдаются симптомы ОРВИ. У 18 человек коронавирус протекает в виде пневмонии, у 17 человек – бессимптомно.

Между тем, портал стопкоронавирус.рф информирует, что всего с начала пандемии в Амурской области выздоровели 4950 человек, а скончался 61 пациент. За сутки новых летальных исходов не зарегистрировано.

Всего в Приамурье обследовано на COVID-19 371 458 человек, в том числе за последние сутки – 4 490.