За сутки коронавирусом заболели 104 амурчанина

Масочный режим остается жизненной необходимостью. Фото: pixabay.com

Сегодня, 24 октября, в Амурской области выявили 104 новых случая COVID-19. География распространения заболевания не уточняется, однако известно, в каком состоянии находятся заболевшие. В частности, у 61 человека заболевание протекает в виде ОРВИ, у 23 - в виде пневмонии, у 22 - безо всяких симптомов.

Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 5763 случая COVID-19, показатель заболеваемости - 729,45 на 100 тысяч населения. Учитывая нынешние темпы роста заболеваемости, можно смело предсказывать, что порог в 6000 случаев область перешагнет уже в начале грядущей недели.

Между тем, портал стопкоронавирус.рф уточняет, что за сутки в регионе выздоровел 41 человек, с начала пандемии - 4991 пациент. Новых летальных исходов 24 октября не зарегистрировано. Общее число смертей от коронавируса по данным того же портала составляет 61 случай. При этом ранее и. о. министра здравоохранения Приамурья заявлял о 62 летальных исходах.