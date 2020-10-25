Фото: pixabay.com

Сегодня, 25 октября, в Амурской области коронавирусом заболели еще 108 человек. Общее количество зараженных COVID-19 достигло 5 871 человек.

По данным амурского управления Роспотребнадзора, темп прироста за последние сутки составил 1,9 %. У 58 заражённых заболевание протекает в виде ОРВИ (53%), у 13 – бессимптомно (12%), у 37 – в виде пневмонии (34%).

Показатель заболеваемости - 743,12 на 100 тысяч населения.

На новую коронавирусную инфекцию обследовано 378 703 человека, за последние 24 часа - 3 499.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за сутки вылечились 84 человека. За весь период пандемии с болезнью справились 5 075 амурчан.

Продолжают лечение от коронавируса 735 человек. Количество летальных исходов составляет 61. Новых смертей за сутки нет.