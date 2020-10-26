Укреплять берег в парке «Дружба» начнут уже в этом году

Берегоукрепление в парке "Дружба" начнется в этом году Фото: администрация Благовещенска

В этом году планируется начать берегоукрепление в парке «Дружба». На выполнение этих работ объявлен аукцион. В конце августа, в День рождения парка, место отдыха посетили губернатор Амурской области Василий Орлов и мэр Благовещенска Олег Имамеев. Они провели там выездное совещание, во время которого было решено продолжить масштабное обновление парка, в том числе и укрепить берег. На это из регионального бюджета столице приамурья выделены средства.

- Парк Дружбы – одно из любимых мест отдыха жителей микрорайона Благовещенска. Благодаря участию в нацпроекте, содействию областного правительства парк поэтапно становится комфортным и для семейного отдыха, и для активного спортивного досуга. Берегоукрепление пруда – это ещё один шаг для того, чтобы эта общественная территория стала безопасной и интересной для всех горожан, – сказал мэр Благовещенска Олег Имамеев.

На сегодняшний день берег пруда, расположенного в парке, со стороны улицы Дьяченко обрывистый, а со стороны Новотроицкого шоссе – пологий. Специалисты оценивают его состояние как аварийное и нарушающее эстетический вид рекреационной зоны.

По техническому заданию подрядчику предстоит провести демонтажные работы, восстановить бордюры и тротуар, расположенный вдоль водоема, и укрепить берег габионами. Это укрепляющие конструкции, состоящие из каркасов из металлической сетки, которые заполнят каменным материалом.

Планируется, что уже скоро подрядчик сможет закупить необходимые строительные материалы и провести земляные работы. Завершение реализации этого проекта – конец мая 2021 года.

Общественная территория преобразилась в 2018 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда». Эту территорию для благоустройства выбрали жители Благовещенска по итогам общегородского голосования. В парке отремонтировали «Китайскую стену», беседки, тротуары, пандусы, установили тренажеры, волейбольную и баскетбольную площадки, провели работы по устройству наружного освещения.