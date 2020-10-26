Востребованными оказались и перелеты в Тынду. Фото из архива КП Благовещенск

Сезон зимней навигации начинается с последнего воскресенья октября и продолжается до последней субботы марта. Таким образом, с 25 октября аэропорт Благовещенска перешел на зимнее расписание, которое будет действовать вплоть до 27 марта следующего года. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

В зимнем расписании две авиакомпании - «Уральские авиалинии» и «S7» - ежедневно будут выполнять прямые полеты в московский аэропорт Домодедово. Перевозчик «Уральские авиалинии» на маршруте Благовещенск – Екатеринбург – Москва оставляет три регулярных рейса по понедельникам, четвергам и субботам, а с нового года добавит еще один рейс по вторникам.

Кроме того, в ноябре авиакомпания «AZUR air» также начнет выполнять вечерние рейсы в московский аэропорт Внуково по средам и субботам. Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 757.

Авиакомпания «S7» продолжит выполнять регулярные рейсы в новосибирский аэропорт Толмачево пять раз в неделю, кроме среды и субботы. «Якутия» по средам будет выполнять рейсы в Якутск. В Южно-Сахалинск по пятницам полеты будет осуществлять авиакомпания «Аврора», причем с нового года рейсы будут отправляться также по субботам, а с марта – и вовсе три раза в неделю, по средам, пятницам и последним дням недели.

Авиакомпания «ИрАэро», расширив в сентябре маршрутную сеть из аэропорта Благовещенск, продолжит выполнять регулярные рейсы по программе федерального субсидирования маршрутов в Красноярск, Иркутск, Петропавловск-Камчатский, Владивосток и Магадан. Таким образом, перевозчик выполняет транзитные полеты из Благовещенска в города: Владивосток, Чита, Иркутск, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский, Красноярск и Магадан.

Региональный авиарейс Тында – Благовещенск – Тында оказался востребованным у амурчан, авиакомпания «СиЛА» продолжит выполнять полеты по маршруту и в зимнем расписании. Рейс выполняется два раза в неделю по средам и пятницам на самолетах АН-28 и L-410.