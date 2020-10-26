Губернатор Приамурья Василий Орлов: «Движению «WorldSkills Russia» и рабочим профессиям в области есть, куда расти»

В Приамурье в шестой раз пройдет соревнование «WorldSkills» Фото:Правительство Амурской области

В Амурской области стартовал уже шестой региональный чемпиона рабочих профессий «WorldSkillsRussia». За звание лучшего в своем направлении борются не только школьники и студенты, но и работники предпенсионного возраста. В этом году на конкурсе собралось рекордное количество участников – 170 человек.

- Сейчас в России движению «WorldSkills» и популяризации рабочих профессий уделяется большое внимание. И Амурской области в этом направлении есть, куда расти. Из года в год в рамках чемпионата мы расширяем список компетенций, где амурчане могут проявить себя, также растет численность самих участников конкурса. Кроме того, в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» в учебных заведениях региона создаются мастерские, оснащенные по мировым стандартам. В этом году модернизируются педагогический и аграрный колледжи, куда уже поступило высокотехнологическое оборудование общей стоимостью 55 миллионов рублей. Конечная цель – повысить качество образовательного процесса, обеспечив конкурентоспособность студентов на современном рынке труда, - прокомментировал губернатор области Василий Орлов.

Соревноваться участники будут до 30 октября. «Бои» развернутся на 12 площадках в Благовещенске, Свободном, Белогорске, Тынде и Владимировке.

Борьба за победу пройдет по 20 направлениям (для сравнения в прошлом году их было 15). Среди новых: «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», «Экспедирование грузов», «Сантехника и отопление», «Электромонтаж» и «Бухгалтерский учет». Школьникам предложены компетенции «Мобильная робототехника» и «Малярные и декоративные работы», предпенсионерам – «Кирпичная кладка», «Сварочные технологии» и «Технологии моды».

Участие в конкурсах по стандартам WorldSkills амурчане принимают с 2013 года. С 2015-го чемпионат проводится на территории Приамурья. Не раз жителям региона удавалось стать участниками всероссийского уровня соревнований. В 2016 году в направлении «Кирпичная кладка» студент из Приамурья занял четвертое место по стране. На всероссийском чемпионате «WorldSkillsRussia – 2017» за звание победителя от Амурской области также боролся каменщик, который вошел в десятку лучших. В 2018 году в финале всероссийского конкурса впервые принимали участие двое амурчан, оба вошли в ТОП-30. В финале чемпионата 2019-го амурские студенты вошли в ТОП-10. В этом году честь Амурской области на всероссийском уровне отстаивала выпускница Амурского технического колледжа, которая боролась за победу в компетенции «Лабораторный химический анализ».