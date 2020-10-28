Губернатор Приамурья поручил министерству природных ресурсов области тщательнее контролировать вывоз мусора

Вопрос будет взят на особый контроль. Фото: правительство Амурской области

На заседании правительства Амурской области, которое провел губернатор Василий Орлов, был рассмотрен вопрос о ходе реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

- Мы слышим жалобы на работу регоператоров в Благовещенске, в Циолковском. Люди говорят о том, что несвоевременно вывозится мусор. Нужно наводить с этим порядок. Прошу обратить на это внимание и глав муниципалитетов, информируйте министерство природных ресурсов в тех случаях, если регоператор не справляется. Мы субсидируем эту работу из бюджета в достаточно большом объеме, поэтому имеем право требовать качественного исполнения условий договора, - отметил губернатор Василий Орлов.

Он поручил министерству природных ресурсов Приамурья взять этот вопрос на особый контроль.

Министр природных ресурсов Сергей Маху рассказал о том, что в рамках реализации регионального проекта запланировано строительство двух мусороперерабатывающих комплексов на территории города Свободного и пгт. Прогресс. В настоящее время положительные заключения экспертизы находятся на подписании.

Совместно с АНО «Агентство области по привлечению инвестиций» прорабатывается вопрос о возможных вариантах реализации мероприятий по строительству мусороперерабатывающих комплексов в г. Свободном и пгт. Прогресс. Принято решение о создании рабочей группы по реализации проектов в сфере обращения с отходами в Амурской области на условиях государственно-частного партнерства.