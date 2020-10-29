Первые пациенты поступили в развернутый по поручению Василия Орлова провизорный госпиталь

Госпиталь развернули оперативно. Фото: правительство Амурской области

В среду, 28 октября, новый провизорный госпиталь в Благовещенске принял первых пациентов. Напомним, госпиталь на 100 коек развернули на площади областного кожно-венерологического диспансера по указанию губернатора Амурской области Василия Орлова. Глава региона принял такое решение из-за осложняющейся ситуации с коронавирусом.

- Этот госпиталь сейчас является структурным подразделением Амурской областной клинической больницы, и нацелен на лечение пациентов с внебольничными пневмониями с отрицательно лабораторно подтверждённым диагнозом на COVIV-19, то есть, это те пневмонии, которые не являются осложнением лечения ковидных больных, - прокомментировала и. о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева.

За несколько дней площади областного кожно-венерологического диспансера были перепрофилированы для лечения больных с пневмонией лёгкой и средней тяжести не ковидной этиологии.

Провизорные госпитали позволяют разгрузить ковидные госпитали, чтобы те могли сконцентрироваться непосредственно на оказании помощи больным коронавирусной инфекцией.