Опрос о переходе школ на «дистанционку» запустил мэр Благовещенска

Пока на удаленку переходят отдельные классы, где выявлен коронавирус или превышен порог заболеваемости ОРВИ. Фото: правительство Амурской области

Мэр Благовещенска Олег Имамеев запустил в своем инстаграм-аккаунте опрос о переходе школ на дистанционное обучение. Высказать мнение приглашают всех жителей города.

- Горожан просят ответить на вопрос: «Нужно ли в сложившейся ситуации с COVID-19 переводить школы на дистанционное обучение?» На данный момент лидирует ответ «да». Мнение благовещенцев учтут при принятии решений о введении ограничительных мер, - сообщают в пресс-службе мэрии.

На момент публикации новости 69% опрошенных проголосовали за возвращение детей на домашнее обучение. Сделать выбор можно в сториз в инстаграм-аккаунте @o.g.imameev.